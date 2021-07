Tokyo 2020, gli azzurri in gara oggi venerdì 23 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel giorno d'apertura di Giochi di Tokyo, sono due le specialità nel programma di oggi, venerdì 23 luglio, prima della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi (ore 13 italiane) dove l'Italia sfilerà ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel giorno d'apertura di Giochi di, sono due le specialità nel programma di23, prima della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi (ore 13 italiane) dove l'Italia sfilerà ...

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - Eurosport_IT : La nostra Fede è cattivissima! ???? Le parole di Malagò ?? - ReTwitStorm_ita : #Google e le #Olimpiadi di #Tokyo 2020: #Giochi, #Notizie e curiosità per #Essere sempre informati sulle competizio… - abbanewsInfo : Tokyo 2020. Un’edizione inedita tra l’incertezza e la speranza #TokyoOlympics -