Salvini continua a difendere Adriatici prima che le indagini finiscano: 'Normale girare con la pistola se...' (Di giovedì 22 luglio 2021) "Se ha il porto d'armi, come un milione e trecentomila italiani, certificati da questure e prefetture, è Normale che un uomo giri armato'. L'assessore della Lega Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) "Se ha il porto d'armi, come un milione e trecentomila italiani, certificati da questure e prefetture, èche un uomo giri armato'. L'assessore della Lega Matteo, ospite di 'Agorà' su ...

borghi_claudio : Salvini stamattina ad Agorà. Ammirevole, continua a resistere e a tentare di fermare il delirio. - fattoquotidiano : Salvini diceva “basta Fornero”. Invece se la ritrova consulente del suo governo (insieme alla Tarantola, ex preside… - pfmajorino : #Salvini continua a lisciare il pelo ai #novax. Per me è una cosa vergognosa. - Alberto00766701 : RT @borghi_claudio: Salvini stamattina ad Agorà. Ammirevole, continua a resistere e a tentare di fermare il delirio. - megliobarbari : RT @borghi_claudio: Salvini stamattina ad Agorà. Ammirevole, continua a resistere e a tentare di fermare il delirio. -