(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata da, candidato alle prossime elezioni amministrative nella lista “Altra Benevento è possibile” in sostegno di Angelo Moretti. Di seguito il testo: “Luigi Diego, candidato sindaco della coalizione sostenuta da una parte del PD, liste civiche soprattutto di ex amministratori e forse Movimento 5 Stelle, ha chiesto di rivedere la localizzazione del Federal Building, cioè lastatali, previsto nella ex caserma Pepicelli di viale Atlantici, finanziato ...

anteprima24 : ** Perifano e la Cittadella degli uffici, la riflessione di Gabriele Corona ** - NTR24 : Paolucci (FdI): ‘Su Cittadella Uffici e Terminal deludenti le uscite di Perifano’ - antolo : RT @NTR24: Cittadella Uffici, Perifano: ‘Per Mastella amministrazione fa rima con approssimazione’ - NTR24 : Cittadella Uffici, Perifano: ‘Per Mastella amministrazione fa rima con approssimazione’ - ilvaglio1 : Parente: le falsità sulla cittadella degli uffici #cittadella #uffici #vialeatlanticibenevento #casermapepicelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Perifano Cittadella

anteprima24.it

Si è partiti con la polemica sulladella pubblica amministrazion e di cuicontesta, in nuce, la natura logistica a proposito deli parecheggi. Per l'Amministrazione è intervenuto ...Così in una nota Luigi Diego, candidato sindaco di 'Alternativa per Benevento' in merito all'insediamento delladegli Uffici nell'ex Caserma Pepicelli e alle dichiarazioni rese ...centrodestra, non mi impedisce di fare alcune considerazioni di merito e di metodo sull’attuale andamento della campagna elettorale. Sono certo – scrive l’avvocato Federico Paolucci e dirigente FdI – ...Il sindaco quelle carte le ha lette? Evidentemente no. Ma perchè stupirsi? Per Mastella amministrazione fa da sempre rima con approssimazione. Si spiegano così pure le disfatte collezionate in rapida ...