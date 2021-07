Olimpiadi Tokyo, dietrofront della Guinea: parteciperà ai Giochi (Di giovedì 22 luglio 2021) dietrofront da parte della Guinea. Nella giornata di ieri il governo africano aveva annunciato che non avrebbe partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo per proteggere la salute della sua delegazione, composta da cinque atleti. Nelle ultime ore invece le prospettive sono cambiate di 180 gradi. Il Ministro dello sport Guineano, Sanoussy Bantama Sow, ha reso noto poco fa la volontà di voler essere in Giappone per competere in questa edizione delle Olimpiadi con un breve comunicato: “Il governo, dopo aver ottenuto delle garanzie dalle autorità sanitarie, dà il ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021)da parte. Nella giornata di ieri il governo africano aveva annunciato che non avrebbe partecipato aiOlimpici diper proteggere la salutesua delegazione, composta da cinque atleti. Nelle ultime ore invece le prospettive sono cambiate di 180 gradi. Il Ministro dello sportno, Sanoussy Bantama Sow, ha reso noto poco fa la volontà di voler essere in Giappone per competere in questa edizione dellecon un breve comunicato: “Il governo, dopo aver ottenuto delle garanzie dalle autorità sanitarie, dà il ...

