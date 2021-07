Meteo oggi, 22 luglio: anticiclone anticipa un weekend di fuoco (Di giovedì 22 luglio 2021) Meteo 22 luglio, l’anticiclone che porterà nuvole al Nord e Appenino, con rovesci isolati, ci preparerà al weekend più caldo dell’estate. L’anticiclone diventa sempre più invadente nella giornata di oggi 22 luglio che porterà nuvole nella zona settentrionale, con piogge sparse in Lombardia e altre regioni del Nordest, Alpi del Triveneto e sull’Appennino centrale. Mentre su resto dell’Italia si potrà godere di un tempo sereno, con un aumento delle temperature. Questo tempo incerto precederà il caldo proveniente dal Sub Sahara a partire da venerdì 23 che ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 luglio 2021)22, l’che porterà nuvole al Nord e Appenino, con rovesci isolati, ci preparerà alpiù caldo dell’estate. L’diventa sempre più invadente nella giornata di22che porterà nuvole nella zona settentrionale, con piogge sparse in Lombardia e altre regioni del Nordest, Alpi del Triveneto e sull’Appennino centrale. Mentre su resto dell’Italia si potrà godere di un tempo sereno, con un aumento delle temperature. Questo tempo incerto precederà il caldo proveniente dal Sub Sahara a partire da venerdì 23 che ...

Advertising

avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni del tempo per oggi - ilpadulo : #Napoli Mostly Sunny Oggi! Con un picco di 32 C e un minimo di 22 C.#Meteo - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore per la giornata di oggi ---> - CiccioniSe : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni del tempo per oggi - mrtax2005 : Il #Meteo di oggi su #Pisa Fair e 20 °C .... -