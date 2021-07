Mario Rui: “Napoli-Verona fa parte del passato. Il mio futuro? È azzurro” (Di giovedì 22 luglio 2021) Mario Rui, terzino portoghese del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione in casa azzurra dopo i primi giorni di ritiro agli ordini di mister Spalletti. Ecco le sue parole: “Sono d’accordo con Spalletti: Napoli-Verona fa parte del passato. Dobbiamo pensare a migliorare, abbiamo cambiato allenatore ed è il momento di superare questa grande delusione con il lavoro e curando i dettagli sotto aspetto fisico e tattico. Spalletti mi ha dato buone impressioni, è un grandissimo allenatore che finora ha fatto grandissime cose dov’è stato. Faremo il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021)Rui, terzino portoghese del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione in casa azzurra dopo i primi giorni di ritiro agli ordini di mister Spalletti. Ecco le sue parole: “Sono d’accordo con Spalletti:fadel. Dobbiamo pensare a migliorare, abbiamo cambiato allenatore ed è il momento di superare questa grande delusione con il lavoro e curando i dettagli sotto aspetto fisico e tattico. Spalletti mi ha dato buone impressioni, è un grandissimo allenatore che finora ha fatto grandissime cose dov’è stato. Faremo il ...

