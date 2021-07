Maglia Atalanta 2021-2022, il voto dei tifosi nerazzurri sulle casacche (Di giovedì 22 luglio 2021) Le nuove maglie dell’Atalanta 2021-2022 sono state presentate nell’ammirazione degli addetti ai lavori: gli inserti dorati che rappresentano l’innovazione, la seconda che riprende il buon stile anni 80 ed infine una terza tanto semplice quanto soddisfacente. Nonostante ciò, qual è il voto dei tifosi nerazzurri nei confronti delle casacche bergamasche presentate dalla Joma? Maglia Atalanta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Come saranno le maglie ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Le nuove maglie dell’sono state presentate nell’ammirazione degli addetti ai lavori: gli inserti dorati che rappresentano l’innovazione, la seconda che riprende il buon stile anni 80 ed infine una terza tanto semplice quanto soddisfacente. Nonostante ciò, qual è ildeinei confronti dellebergamasche presentate dalla Joma?L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Come saranno le maglie ...

Advertising

Atalanta_BC : Una maglia, una città ???? One shirt, one city ???? #GoAtalantaGo #BergAMO - Atalanta_BC : ?? ???????????? ??????' ?????????? ???? ???????????????? ?? Vi presentiamo la nostra nuova prima maglia! ?? Introducing our 2021/22 home kit!… - Atalanta_BC : 'Hot coral' e Tribuna Rinascimento! ?? Questa la nostra terza maglia gara 2021/22! ?? 'Hot coral' and the… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Muriel e il calcetto con gli amici. Il colombiano indossa la maglia del Tottenham - TirrenoLivorno : Dopo il ritrovamento della divisa dell’Atalanta in piazza Bartelloni manca all’appello l’altra sparita dall’ufficio… -