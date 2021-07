Luxottica, multa per 125 milioni da Antitrust francese (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità francese per la concorrenza ha inflitto una multa di oltre 125 milioni di euro a Luxottica per aver “imposto” in Francia “agli ottici prezzi di vendita al dettaglio e per aver vietato di vendere su internet”-. Lo ha annunciato oggi la stessa authority di Parigi aggiungendo di aver sanzionato anche i colossi del lusso LVMH e Chanel rispettivamente per 500.000 euro e 130.000 euro. Il primo per lo stesso motivo di Luxottica, il secondo per il solo divieto della vendita on-line. Queste pratiche scorrette hanno colpito “grandi marchi nazionali” di ottica come Alain Afflelou, Krys, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – L’Autoritàper la concorrenza ha inflitto unadi oltre 125di euro aper aver “imposto” in Francia “agli ottici prezzi di vendita al dettaglio e per aver vietato di vendere su internet”-. Lo ha annunciato oggi la stessa authority di Parigi aggiungendo di aver sanzionato anche i colossi del lusso LVMH e Chanel rispettivamente per 500.000 euro e 130.000 euro. Il primo per lo stesso motivo di, il secondo per il solo divieto della vendita on-line. Queste pratiche scorrette hanno colpito “grandi marchi nazionali” di ottica come Alain Afflelou, Krys, ...

