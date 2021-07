Londra schiera due navi da guerra in acque asiatiche Patto con Tokyo

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 luglio 2021) Duedabritanniche saranno di stanza permanente tra ledell’Asia. Faranno base soprattutto in Giappone, sebbene in modo non fisso. E il loro dispiegamento partirà da fine anno, al rientro in patria dell’ammiraglia HMS Queen Elizabeth, la più grande portaerei d’Europa (qui il nostro viaggio a bordo), che a sua volta userà Yokosuka, quartier generale della Settima Flotta della Us Navy, come scalo durante il suo primo viaggio all’estero. La notizia sulla decisione dil’ha data il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, mentre parlava dacon a fianco l’omologo ...