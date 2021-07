Le pagine dei ricordi | Leda canta la solidarietà

(Di giovedì 22 luglio 2021) Presentato nella splendida cornice capitolina il 29 luglio e contemporaneamente in diretta streaming sulla pagina ufficiale “Live Solidarity Concerts” (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063725139443) alle ore 22:30, è disponibile su tutte le piattaforme digitali Ledei, il nuovo disco di, i cui proventi delle vendite andranno in beneficenza. L’album riunisce tutti i brani scritti dalla “Dottoressa del bellessere” negli ultimi anni: una raccolta di pensieri, speranze, rabbia, fragilità, desideri, concentrati ed espressi in musica. Setteda sfogliare, tenendo aperto ...

Advertising

Avvenire_Nei : Covid. La circolare del ministero: 'Eticamente doverosa' la vaccinazione dei prof - Avvenire_Nei : Il nuovo video di don Alberto Ravagnani. Il problema dei giovani... sono gli adulti - Avvenire_Nei : Reddito di cittadinanza: necessario, ma da riformare dalla parte dei poveri - CasaLettori : RT @BrufoloBill: @CasaLettori @Bassi10Bassi @Beatric31517150 @betagamma12 Grazie Maria Anna??Certi episodi storici sono un pugno nello stoma… - INBUCASEMPRE : RT @Avvenire_Nei: Covid. La circolare del ministero: 'Eticamente doverosa' la vaccinazione dei prof -

Ultime Notizie dalla rete : pagine dei

In una conferenza stampa il sovrintendente Steve Li, responsabile della sicurezza ad Hong Kong, ha affermato che le pecorelibretti rappresentano la gente di Hong Kong, mentre nelle storie ...... che parla sempre di Dio, ma mette in atto politiche che vanno in senso contrario, anche nella vicenda del Covid - 19 - in Brasile abbiamo superato le 510mila vittime - evaccini. Alla fine della ...dopo aver visto il valore del suo titolo triplicare, incassando un rally del 207% dall'inizio dell'anno, il più forte dei guadagni ...Giulia Ferilli, 9 anni, vittima del bombardamento del 23 luglio 1943. Quando muoiono i civili la guerra è, se possibile, ancora più crudele. I civili muoiono sempre sotto gli oc ...