Le Olimpiadi in tempo di guerra al Covid (di S. Mentana) (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo il rinvio di un anno, si sperava che le Olimpiadi di Tokyo, che si apriranno ufficialmente domani, sarebbero potute essere uno dei simboli del ritorno alla normalità. Quella cui assisteremo sarà invece, purtroppo, una falsa normalità, fatta di gare prive di pubblico e della prima edizione dei Giochi dell'era moderna che sarà la prima a svolgersi in un anno dispari, pur avendo mantenuto il nome originario. All'inizio del 2020 nessuno pensava che sarebbe stato possibile un rinvio dei Giochi: solo le due Guerre Mondiali erano state finora in grado di portare alla cancellazione di tale evento. Con l'inizio e l'esplosione della pandemia si era sperato che il rinvio avrebbe ...

