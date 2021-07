Laporta sul futuro di Pjanic | “L’anno scorso ha avuto poco impiego Valutiamo la sua situzione”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Joan, presidente del Barcellona, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Depay, ha affrontato anche altri temi legati al mercato del Barça. In particolare sulle uscite die Umtiti: “Rispettiamo tutti i nostri giocatori, quando parliamo con loro, lo facciamo direttamente, si tratta di due giocatori che hannola scorsa stagione, ma che per ora hanno mostrato un grande coinvolgimento. Se considereremo un loro trasferimento, glielo diremo”. Alle parole del presidente hanno fatto eco anche quelle del dg Mateu Alemany: “Entrambi hanno carriere molto importanti, ma ...

Pjanic Juventus, il dg del Barcellona: "Stiamo cercando una via d'uscita". Così il club catalanofuturo del bosniaco In conferenza stampa il presidente del Barcellona Joanha parlato così del futuro di Miralem Pjanic (chiacchierato in ottica Juve) e di Umtiti: "Rispettiamo tutti i ...Infinesi è nuovamente espressotema più caldo del momento, ossia la trattativa per il nuovo contratto di Leo Messi, svincolato dallo scorso 1° luglio: 'Al momento debito riceverete la ...Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha fatto il punto sul mercato, in particolare su alcuni dei calciatori più rappresentativi della rosa.In occasione della presentazione alla stampa di Memphis Depay, attaccante arrivato a costo zero dal Lione, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha fatto il ...