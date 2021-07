La rivincita di Elsa Fornero: perché Draghi ha ancora una volta ragione e Salvini ancora torto (Di giovedì 22 luglio 2021) Elsa Fornero, la più grande esperta di pensioni in Italia, già docente al Collegio Carlo Alberto di Torino nonché allieva del professor Onorato Castellino, ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Monti, è stata richiamata dal governo guidato da Mario Draghi, il quale ha deciso di avvalersi di una commissione di esperti, presieduta da Bruno Tabacci, in materia di coordinamento della politica economica. Siccome a fine anno scadranno le agevolazioni dirette ad anticipare la pensione – la cosiddetta Quota 100, che prevede la possibilità di smettere di lavorare per coloro che hanno 62 anni e 38 anni di contributi – il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021), la più grande esperta di pensioni in Italia, già docente al Collegio Carlo Alberto di Torino nonché allieva del professor Onorato Castellino, ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Monti, è stata richiamata dal governo guidato da Mario, il quale ha deciso di avvalersi di una commissione di esperti, presieduta da Bruno Tabacci, in materia di coordinamento della politica economica. Siccome a fine anno scadranno le agevolazioni dirette ad anticipare la pensione – la cosiddetta Quota 100, che prevede la possibilità di smettere di lavorare per coloro che hanno 62 anni e 38 anni di contributi – il ...

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'La Fornero? Con tutto il rispetto, per me conta men che zero. E' una consulente del signor Tabacci'. Così il leader dell… - BiagioSiracusa : RT @Agenzia_Ansa: 'La Fornero? Con tutto il rispetto, per me conta men che zero. E' una consulente del signor Tabacci'. Così il leader dell… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'La Fornero? Con tutto il rispetto, per me conta men che zero. E' una consulente del signor Tabacci'. Così il leader dell… - GerriLiu5 : RT @Agenzia_Ansa: 'La Fornero? Con tutto il rispetto, per me conta men che zero. E' una consulente del signor Tabacci'. Così il leader dell… - dhana_prema : RT @Agenzia_Ansa: 'La Fornero? Con tutto il rispetto, per me conta men che zero. E' una consulente del signor Tabacci'. Così il leader dell… -