La corretta comunicazione sui vaccini e il rischio della società rimbambita (Di giovedì 22 luglio 2021) Almeno lasciate in pace la libertà. Libertà è una parola sfortunata nella democrazia italiana, perlomeno negli ultimi anni. Ognuno l'ha sempre usata a modo suo, e come diceva Robert Alan Dahl della democrazia, quando una parola significa tutto, allora non significa proprio più niente. A lungo agitata con furore da Silvio Berlusconi, proprio per questo, nel lento tramonto del Cavaliere di Arcore, era quasi scomparsa dal dibattito pubblico. Ora torna nella discussione sul Green Pass. Da una parte, a destra, libertà è intesa come libertà di movimento e proprietà di sé e del proprio corpo, che può voler dire rifiutare il vaccino se lo si teme o si nega che serva per qualsiasi ...

