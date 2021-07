Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli vittima di body shaming: 'Riguarda anche gli uomini. La risposta dovrebbe essere...' (Di giovedì 22 luglio 2021) Andrea Cerioli è stato uno dei protagonisti dall' Isola dei Famosi 2021 , dove si è classificato in terza posizione, dietro Valentina Persia e il vincitore Awed. Durante la sua avventura all' Isola ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021)è stato uno dei protagonisti dall'dei, dove si è classificato in terza posizione, dietro Valentina Persia e il vincitore Awed. Durante la sua avventura all'...

Advertising

can_argentina : RT @Valenti40905251: Un fenicottero rosa nell'isola dei fenicotteri rosa .#DilettaLeotta Bimba bellissima ????????? - bertignac3 : RT @ImolaOggi: Paragone a Bassetti: 'Lei è pronto per l'Isola dei Famosi' - MyraCrystall : RT @MT_Meli_: Gianluigi Paragone all’onnipresente Bassetti: “Lei ormai è pronto per andare all’Isola dei Famosi”. Che scottatura. - TottusinPari : VI EDIZIONE A CARLOFORTE DE “L’ISOLA DEI LIBRI”: EVENTI DAL 28 LUGLIO AL 7 AGOSTO - GVNVNCR : RT @MT_Meli_: Gianluigi Paragone all’onnipresente Bassetti: “Lei ormai è pronto per andare all’Isola dei Famosi”. Che scottatura. -