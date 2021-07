India: una torre mangia smog nel centro di New Delhi (Di giovedì 22 luglio 2021) Quaranta ventilatori giganti saranno installati nel centro di Delhi nell'ennesimo tentativo di migliorare la qualità dell'aria nella capitale Indiana. Il progetto, che ha un costo di due milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Quaranta ventilatori giganti saranno installati neldinell'ennesimo tentativo di migliorare la qualità dell'aria nella capitalena. Il progetto, che ha un costo di due milioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : India una India: una torre mangia smog nel centro di New Delhi L'iniziativa è comunque nel mirino dei difensori dell'ambiente, che sostengono che la torre consumerà una quantità esorbitante di energia elettrica. Ogni anno, alla fine dell'autunno, Delhi soffoca ...

India: una torre mangia smog nel centro di New Delhi - Asia ANSA Nuova Europa India: una torre mangia smog nel centro di New Delhi NEW DELHI, 22 LUG - Quaranta ventilatori giganti saranno installati nel centro di Delhi nell'ennesimo tentativo di migliorare la qualità dell'aria nella capitale indiana. Il progetto, che ha un costo ...

L'iniziativa è comunque nel mirino dei difensori dell'ambiente, che sostengono che la torre consumerà una quantità esorbitante di energia elettrica. Ogni anno, alla fine dell'autunno, Delhi soffoca ...