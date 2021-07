«In Italia il problema è “Bella ciao”, il fascismo è diventato senso comune” (Di giovedì 22 luglio 2021) Su Repubblica Roma un intervento di Alessandro Portelli, ex ordinario di letteratura americana alla Sapienza. Il tema è il caso Hysaj-Bella ciao. È paradossale che ci si debba schierare con il terzino perché ha cantato una canzone che non piace ai fascisti. “Mi pare perverso che sia necessario difendere (#io sto con Hysaj) un ragazzo reo di avere cantato una canzone tutto sommato patriottica che però non piace ai fascisti. È segno di come, in questo paese che insiste a credersi democratico, il fascismo stia diventando senso comune, e l’antifascismo anche inconsapevole qualcosa da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Su Repubblica Roma un intervento di Alessandro Portelli, ex ordinario di letteratura americana alla Sapienza. Il tema è il caso Hysaj-. È paradossale che ci si debba schierare con il terzino perché ha cantato una canzone che non piace ai fascisti. “Mi pare perverso che sia necessario difendere (#io sto con Hysaj) un ragazzo reo di avere cantato una canzone tutto sommato patriottica che però non piace ai fascisti. È segno di come, in questo paese che insiste a credersi democratico, ilstia diventando, e l’antianche inconsapevole qualcosa da ...

