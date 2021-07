Il Green Pass “serve per tenere aperte le attività economiche” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Green Pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. In palestra solo se muniti di Green Pass. Senza ‘Passaporto vaccinale’ si dovrà rinunciare allo sport al chiuso. Green Pass anche per andare al cinema o al teatro. Lo stesso per assistere alle partite negli stadi e ai concerti. Le discoteche restano chiuse anche in zona bianca. Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini e ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilal bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. In palestra solo se muniti di. Senza ‘aporto vaccinale’ si dovrà rinunciare allo sport al chiuso.anche per andare al cinema o al teatro. Lo stesso per assistere alle partite negli stadi e ai concerti. Le discoteche restano chiuse anche in zona bianca. Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini e ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - ilpazientezero : RT @BarbaraRaval: OPPOSIZIONE AD OGNI UTILIZZO ILLEGITTIMO DEL CERTIFICATO EU E DEL GREEN PASS Segnalate ogni richiesta di tampone e/o… - Lymond15 : @borghi_claudio @lucabattanta -