Green pass palestre, obbligatorio in Italia dal 5 agosto (Di giovedì 22 luglio 2021) Green pass obbligatorio in Italia anche nelle palestre. E' una delle regole definite dalla cabina di regia e ora sul tavolo del consiglio dei ministri. Le nuove misure entreranno in vigore dal 5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021)inanche nelle. E' una delle regole definite dalla cabina di regia e ora sul tavolo del consiglio dei ministri. Le nuove misure entreranno in vigore dal 5 ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - amnesia96225614 : RT @borghi_claudio: @Gigadesires @RadioRadioWeb Cominciamo a vedere se qualche comitato lancia una manifestazione no green pass chi di noi… - lillydessi : Come scaricare il Green pass e cosa fare se non arriva il codice - Corriere della Sera -