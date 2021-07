Gf Vip 6, il punto sul cast: i concorrenti quasi ufficiali, altri due nomi vip e possibile ingresso di tre sorelle (una già vista in tv) (Di giovedì 22 luglio 2021) Inizierà a settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini, affiancato da due nuove opinionistie: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. I provini stanno continuando senza sosta e di conseguenza iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui futuri concorrenti. Sembrerebbero quasi ufficiali i nomi di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Nelle ultime ore Tv Blog ha svelato l’identità di altri possibili partecipanti al reality show. Tra questi figurano la modella venezuelana Ainnet Stephens, non ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 luglio 2021) Inizierà a settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini, affiancato da due nuove opinionistie: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. I provini stanno continuando senza sosta e di conseguenza iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui futuri. Sembrerebberodi Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Louoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Nelle ultime ore Tv Blog ha svelato l’identità dipossibili partecipanti al reality show. Tra questi figurano la modella venezuelana Ainnet Stephens, non ...

