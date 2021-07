Extinction rebellion a processo | archiviate le accuse della questura

(Di giovedì 22 luglio 2021) La manifestazione didel 18 settembre scorso, quando otto attivisti si incatenarono in cima alle colonne del Palazzo Reale di Torino per attirare l’attenzione dei media troppo silenti sulla crisi ecologica e climatica, era stata colpita da altrettanto denunce penali. Una raccolta fondi e un lungo iter legale hanno accompagnato questi dieci mesi d’ansia. Ora, arriva la notizia che la gip Silvia Salvadori del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di archiviare le denuncepm Elisa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

'Io mi chiedo se Linda Maggiori, Fiab,e chi per loro, abbiano idea di che cosa significhino concetti come lavoro, produzione, sviluppo sostenibile. L'approccio ideologico, a - scientifico, a - sociale, monodirezionale ...... viene da parte del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Stefano Bertozzi che dice: "Io mi chiedo se Fiab,e chi per loro, abbiano idea di che cosa significhino concetti ...NAPOLI - Il funerale del genere umano, della terra e degli animali, accompagnato dalla slogan 'estinzione: ribellione' è l'azione inscenata a ...Attivisti e attiviste - spiega una nota di Extinction Rebellion Napoli con Greenpeace e Climate Save movement - insceneranno un corteo funebre a simboleggiare la morte del pianeta, degli animali e del ...