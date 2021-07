Elodie debutta al cinema come protagonista: “Emozionata e onorata”, tutti i dettagli (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo le indiscrezioni sulla presunta futura conduzione de Le Iene Elodie debutta al cinema. La cantante, infatti, è stata scelta come protagonista per il film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa in una produzione Indigo Films e Rai cinema scritta dal regista insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino. Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa è ispirato all’opera omonima, il romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini uscito nel 2019. L’opera offre uno spaccato sulla mafia foggiana, raccontando la faida tra i clan Romito e Li ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo le indiscrezioni sulla presunta futura conduzione de Le Ieneal. La cantante, infatti, è stata sceltaper il film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa in una produzione Indigo Films e Raiscritta dal regista insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino. Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa è ispirato all’opera omonima, il romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini uscito nel 2019. L’opera offre uno spaccato sulla mafia foggiana, raccontando la faida tra i clan Romito e Li ...

