Editoria | Ricardo Franco Levi confermato alla presidenza dell' Aie**

Advertising

illibraio : RT @PrudenzanoAnton: L’Associazione Italiana Editori ha rinnovato le sue cariche: Ricardo Franco Levi rieletto all’unanimità https://t.co… - PrudenzanoAnton : L’Associazione Italiana Editori ha rinnovato le sue cariche: Ricardo Franco Levi rieletto all’unanimità… -

Ultime Notizie dalla rete : **Editoria Ricardo

Il Tempo

Il mercato del libro? "E'come una marea che, alzandosi, solleva tutte le barche". Parola diFranco Levi, presidente dell'Associazione italiana editori, che fa un bilancio del primo semestre 2021 per un settore dato più volte per "spacciato". E invece alla faccia dei pessimisti, i ...E' l'auspicio espresso dal presidente dell'Aie, l'Associazione italiana editori,Franco ... "Dati che confermano il fatto che l'- ha argomentato - è di gran lunga il primo settore ...Scheda dettagliata con descrizione, indirizzo, mappa, date, prezzo e altre informazioni utili di 'Torna #ioleggoperché: aperte le iscrizioni per la nuova edizione' ...Vendute 15 milioni di copie di libri a stampa in più rispetto al 2020. Il mercato del libro si rialza. L’anno scorso ne avevamo già parlato. E i dati non erano incoraggianti. Oggi invece c’è uno spira ...