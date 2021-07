(Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - L'assemblea ha eletto anche i presidenti dei gruppi (che ricoprono anche la carica di vicepresidenti'Aie) in cui è strutturata l'Associazione: Maurizio Messina (Angelo Guerini Editore) è il nuovo presidente del gruppo Accademico professionale, Paolo Tartaglino (S. Lattes & C. Editori) è il nuovo presidente del gruppo Educativo, Diego Guida (Guida Editori) èpresidente del gruppo Piccoli editori e Marco Tarò (Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) èpresidente del gruppo Editoria di varia. L'Aie ha tra i suoi compiti quelli di tutelare gli editori e favorirne la crescita professionale, di promuovere ...

Advertising

TV7Benevento : **Editoria: Ricardo Franco Levi confermato alla presidenza dell'Aie** (2)... - TV7Benevento : **Editoria: Ricardo Franco Levi confermato alla presidenza dell'Aie**... - illibraio : RT @PrudenzanoAnton: L’Associazione Italiana Editori ha rinnovato le sue cariche: Ricardo Franco Levi rieletto all’unanimità https://t.co… - PrudenzanoAnton : L’Associazione Italiana Editori ha rinnovato le sue cariche: Ricardo Franco Levi rieletto all’unanimità… -

Ultime Notizie dalla rete : **Editoria Ricardo

Il Tempo

Il mercato del libro? "E'come una marea che, alzandosi, solleva tutte le barche". Parola diFranco Levi, presidente dell'Associazione italiana editori, che fa un bilancio del primo semestre 2021 per un settore dato più volte per "spacciato". E invece alla faccia dei pessimisti, i ...E' l'auspicio espresso dal presidente dell'Aie, l'Associazione italiana editori,Franco ... "Dati che confermano il fatto che l'- ha argomentato - è di gran lunga il primo settore ...NAPOLI – Si è appena conclusa l’assemblea nazionale della AIE – Associazione Italiana Editori per il rinnovo degli incarichi associativi del presidente, dei vicepresidenti nazionale e dei presidenti ...Scheda dettagliata con descrizione, indirizzo, mappa, date, prezzo e altre informazioni utili di 'Torna #ioleggoperché: aperte le iscrizioni per la nuova edizione' ...