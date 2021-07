Dune | il trailer del film di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet

(Di giovedì 22 luglio 2021), l'attesissimodiretto da, si mostra in maniera più ampia nel nuovorilasciato a poco più di un mese dall'anteprima di Venezia 2021. Warner Bros. ha rilasciato il primo fullufficiale di, il nuovodiretto daconche adatterà l'omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert e che arriverà al cinema con un anno di ritardo rispetto a quanto originariamente previsto. Tra poco più di un mese, ...

Advertising

GustoMilkshake : RT @TendenzaPerche: #Dune: Perchè tutti parlano del trailer, del cast, della bellezza di Zendaya e dello sharme di Timothée Chalamet o di O… - givemecasxbucky : oltre al fatto che adoro dune e finalmente ci siamo, già dal trailer promette fottutamente bene ogni singolo dettag… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dune: ecco a voi il suggestivo trailer finale dello sci-fi di Denis Villeneuve - figliadiatena : ho rivisto il trailer di dune e stavo per rtwittarlo di nuovo ormai completamente sconnessa dalla vita proprio - CinecittaNews : ‘Dune’, rilasciato il main trailer del film di Villeneuve -

Ultime Notizie dalla rete : Dune trailer

Warner Bros. ha rilasciato il primo fulldi, il nuovo film di Denis Villeneuve che sarà presentato a Venezia 2021 Dopo una lunga serie di ritardi,di Denis Villeneuve è finalmente pronto per arrivare nelle sale ...: ilufficiale, che ha ottenuto una classificazione PG - 13, verrà presentato il prossimo 3 settembre Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia in anteprima mondiale. Vi ...Warner Bros. ha pubblicato il Main Trailer di Dune, adattamento cinematografico dell’opera letteraria di Frank Herbert con Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) alla regia. Il film vedrà le ...Il film sarà presentato al Festival di Venezia per poi approdare nelle sale il 16 settembre Il trailer finale di Dune, film di Villeneuve con Timothée Chalamet ...