Covid: Draghi, proposta Confindustria? Ci stiamo pensando, confronto con sindacati (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Sull'obbligo vaccinale per i lavoratori proposto da Confindustria "ci stiamo pensando, è una questione complessa e da discutere anche con i sindacati". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

