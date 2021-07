Covid, circolare del ministero: “Ok a una sola dose di vaccino ai guariti, me entro 6-12 mesi. Doppia per soggetti con immunodeficienza” (Di giovedì 22 luglio 2021) Per le persone guarite dal Sars-Cov-2 è ipotizzabile anche la somministrazione di una sola dose di vaccino per considerarli pienamente immunizzati, purché questa avvenga non oltre i 12 mesi dalla guarigione. È questa una delle principali novità contenute nella circolare diffusa dal ministero della Salute e firmata dal direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, chiamata Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2. L’estensione dei tempi, annunciata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, diventa così ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 luglio 2021) Per le persone guarite dal Sars-Cov-2 è ipotizzabile anche la somministrazione di unadiper considerarli pienamente immunizzati, purché questa avvenga non oltre i 12dalla guarigione. È questa una delle principali novità contenute nelladiffusa daldella Salute e firmata dal direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, chiamata Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione deiche hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2. L’estensione dei tempi, annunciata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, diventa così ...

