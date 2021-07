Conferenza stampa Draghi oggi: Green Pass obbligatorio dal 5 agosto (Di giovedì 22 luglio 2021) ... canale Youtube di Palazzo Chigi; canali social del Governo e del Premier Giuseppe Conte, In tv canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24. Conferenza stampa Draghi oggi 22 luglio, sul Green ... Leggi su theitaliantimes (Di giovedì 22 luglio 2021) ... canale Youtube di Palazzo Chigi; canali social del Governo e del Premier Giuseppe Conte, In tv canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24.22 luglio, sul...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con la Ministra della Giustizia Cartabia e il Ministro della… - Agenzia_Ansa : È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mar… - SkyTG24 : La conferenza del presidente del Consiglio Mario Draghi sul nuovo decreto Covid - _MonicaBonatti : @BimbiMeb Conferenza stampa chiara, esaustiva. Ha chiarito che per scuola, trasporti e lavoro, devono ancora discip… - NewsElezioni : #ERROR! Draghi: 'Green pass non è un arbitrio' Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro fam… -