'Chi non è vaccinato non venga in chiesa': il post del parroco scatena la polemica (Di giovedì 22 luglio 2021) Fanno discutere le parole di don Pasquale Giordano, parroco della chiesa Mater Ecclesiae di Bernalda , in provincia di Matera, che ha messo in guardia dalla partecipazione alla messa se non vaccinati. ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Fanno discutere le parole di don Pasquale Giordano,dellaMater Ecclesiae di Bernalda , in provincia di Matera, che ha messo in guardia dalla partecipazione alla messa se non vaccinati. ...

Advertising

borghi_claudio : Ok, ho capito che ci siete, già che siete 'caldi' e chi segue i trend magari non l'ha visto potreste allegare sotto… - borghi_claudio : Ma non mi dite. E cinque anni di diffamazioni chi li ripagherà? - borghi_claudio : Per chi non sa leggere. Fatevi leggere e spiegare l'agenzia qui sotto da un amico. E si, parlo anche di voi… - Polisemooo : RT @HoaraBorselli: La morte dell’italiano ucciso a Lequile mentre prelevava i soldi al bancomat da un albanese che gli ha sparato un colpo… - elisabe33314234 : @italiarialzat @xenonian1 Della libertà che oggi proclamiamo eravamo i padroni, rispetto e onoro chi ha lottato ma… -