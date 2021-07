Caldo estremo: “Ci saranno picchi di 45 gradi”. Ecco le città a rischio (Di giovedì 22 luglio 2021) L’ennesima ondata di Caldo africano di questa prima parte dell’estate colpirà la Sicilia e il resto del Mezzogiorno. Secondo le previsioni degli esperti, nelle prossime ore è prevista l’avanzata dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo che porterà aria calda dal deserto del Sahara in direzione delle regioni europee. Per la giornata di oggi, giovedì 22 luglio, sulla nostra isola è previsto un clima Caldo e afoso, con temperature che raggiungeranno massime di 35-36 gradi in particolare nella Sicilia meridionale e orientale. Agrigento, Siracusa, Ragusa e Catania saranno le città più calde. La situazione ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 22 luglio 2021) L’ennesima ondata diafricano di questa prima parte dell’estate colpirà la Sicilia e il resto del Mezzogiorno. Secondo le previsioni degli esperti, nelle prossime ore è prevista l’avanzata dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo che porterà aria calda dal deserto del Sahara in direzione delle regioni europee. Per la giornata di oggi, giovedì 22 luglio, sulla nostra isola è previsto un climae afoso, con temperature che raggiungeranno massime di 35-36in particolare nella Sicilia meridionale e orientale. Agrigento, Siracusa, Ragusa e Catanialepiù calde. La situazione ...

