Calciomercato Genoa, un attaccante della Serie A primo nome per l’attacco (Di giovedì 22 luglio 2021) Il primo nome del Calciomercato del Genoa per il presidente Preziosi sarebbe Sam Lammers, attaccante dell’Atalanta. L’attaccante olandese non ha giocato molto con Gasperini quest’anno e potrebbe voler cambiare aria per avere più minutaggio. Il Genoa sarebbe molto interessato al suo acquisto e l’Atalanta potrebbe farlo partire ma non in prestito. I nomi possibili per l’attacco L’ultima idea dei rossoblù sarebbe l’acquisto di Sam Lammers, ma negli ultimi giorni ci sono stati degli interessamenti per altri attaccanti. Vladyslav Supryaga, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildeldelper il presidente Preziosi sarebbe Sam Lammers,dell’Atalanta. L’olandese non ha giocato molto con Gasperini quest’anno e potrebbe voler cambiare aria per avere più minutaggio. Ilsarebbe molto interessato al suo acquisto e l’Atalanta potrebbe farlo partire ma non in prestito. I nomi possibili perL’ultima idea dei rossoblù sarebbe l’acquisto di Sam Lammers, ma negli ultimi giorni ci sono stati degli interessamenti per altri attaccanti. Vladyslav Supryaga, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Il diritto di recompra: da Morata a Brahim, passando per Pinamonti ... è solo un esempio tra i tanti che hanno caratterizzato il calciomercato italiano negli ultimi anni. Altri esempi possono riguardare il trasferimento di Ionut Radu che ha coinvolto Inter e Genoa , ma ...

Milan, Ibrahimovic punta la Samp: la tabella post - infortunio procede senza sosta Commenta per primo Obiettivo 23 agosto 2021, stadio Luigi Ferraris di Genoa con Sampdoria - Milan che aprirà la stagione 2021/22 di Serie A per i rossoneri. Zlatan Ibrahimovic vuole esserci a tutti i costi e sta lavorando rispettando una rigida tabella di marcia pur di ...

Il diritto di recompra: da Morata a Brahim, passando per Pinamonti Grazie alla trattativa che ha riportato Brahim Diaz al Milan, è tornata in auge una parola che da qualche anno si è aggiunta al vocabolario del calciomercato italiano: la "recompra" ...

Calciomercato Roma, affare in Serie A | Nuova destinazione : ci sarebbe una nuova destinazione per il centrocampista. Un altro colpo di Pinto. Tiago Pinto. Potrebbe essere un altro colpo di Pinto. In u ...

