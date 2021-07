Bimba di 2 anni finisce sott'acqua in piscina. Ricoverata in gravi condizioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Una bambina di 2 anni è Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata soccorsa, incosciente, in una piscina pubblica di Ghisalba. L’episodio è avvenuto attorno alle 11. La piccola è finita sott’acqua nella vasca dei bambini e si è trovata in difficoltà. Perso conoscenza, è stata raggiunta e soccorsa da un bagnino, che l’ha rianimata. I soccorritori del 118 hanno poi stabilizzato le sue condizioni e l’hanno portata d’urgenza in ospedale. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Una bambina di 2inall’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo dopo essere stata soccorsa, incosciente, in unapubblica di Ghisalba. L’episodio è avvenuto attorno alle 11. La piccola è finitanella vasca dei bambini e si è trovata in difficoltà. Perso conoscenza, è stata raggiunta e soccorsa da un bagnino, che l’ha rianimata. I soccorritori del 118 hanno poi stabilizzato le suee l’hanno portata d’urgenza in ospedale.

