Belen Rodriguez | la verità dopo il malore | “Uscita in carrozzina | non stava in piedi”

Advertising

glooit : Belén Rodriguez torna a Tu Sì Que Vales: a 10 giorni dal parto indossa minigonna e tacchi a spillo leggi su Gloo… - PasqualeMarro : #BelénRodriguez: Ieri era in carrozzina, oggi sta così… - zazoomblog : Belen Rodriguez quel malore a pochi giorni dal parto - #Belen #Rodriguez #malore #pochi - zazoomblog : Belen Rodriguez dopo il malore il miracolo: subito sul set – VIDEO - #Belen #Rodriguez #malore #miracolo:… - zazoomblog : Belen Rodriguez dopo il malore il miracolo: subito sul set – VIDEO - #Belen #Rodriguez #malore #miracolo: -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

ha stupito tutti con il suo recupero fisico dopo il malore avvertito durante le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales . Ecco come sta la showgirl dopo essere stata in ...'Un miracolo'.racconta i retroscena del malore sul set di Tu si que vales , a soli 7 giorni dal parto della sua seconda figlia Luna Marì avuta dal compagno Antonino Spinalbese . La showgirl ...GF Vip 6: ultime news e gossip. Dopo avervi svelato in anteprima ed esclusiva il nome dell'ex Miss Italia Manila Nazzaro, Dagospia ha svelato i nomi anche di Katia Ricciarelli, Lou Castoldi, Gianmaria ...Belén Rodriguez è tornata a lavoro dopo 10 giorni dal parto di Luna Marì. Ancora una volta è tra le protagoniste di Tu Sì Que Vales e sui social ha dato una piccola anticipazione del look che sfoggerà ...