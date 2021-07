Belen Rodriguez, dopo il parto, finisce in ospedale in sedia a rotelle: come sta adesso? (Di giovedì 22 luglio 2021) Momenti di paura per Belen Rodriguez: dopo il parto, la conduttrice argentina ha avuto un malore, è finita in ospedale in sedia a rotelle. Belen, infatti, a una settimana dalla nascita della sua piccola Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese, è tornata al lavoro, ma le cose non sono andate – purtroppo – come… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 22 luglio 2021) Momenti di paura peril, la conduttrice argentina ha avuto un malore, è finita inin, infatti, a una settimana dalla nascita della sua piccola Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese, è tornata al lavoro, ma le cose non sono andate – purtroppo –… L'articolo proviene da City Roma News.

