Autostrade per l’Italia Era un Far West sui pedaggi Disattesi gli sconti chiesti dall’Antitrust Automobilisti vessati pure sulle tratte infernali

Se non è stata a sentire i suoi stessi tecnici in allarme per la stabilità del ponte Morandi di Genova – poi caduto facendo 43 morti – non c'è da stupirsi se la società Autostrade per l'Italia (Aspi) ha fatto lo stesso con l'Antitrust, disattendendo l'indicazione di ridurre il costo dei pedaggi (leggi l'articolo) su alcune tratte con notevoli problemi di viabilità. Per questo motivo l'Autorità ha avviato un procedimento di inottemperanza (qui il testo del provvedimento), che comprende anche il mancato pagamento di una sanzione di 5 milioni di euro. La mancata riduzione dei pedaggi riguarda le ...

