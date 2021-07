Adua de Vesco sfida gli hater contro il body shaming e si mostra in bikini (Di giovedì 22 luglio 2021) Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, si mostra in bikini sul suo account social contro il body shaming Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, oltre ad essere un’attrice, è stata anche di recente una delle protagoniste della casa del Grande Fratello Vip. Si è molto parlato di lei: dal problema di salute che ha avuto, Rosalinda ha parlato e mostrato le foto di quando lottava contro un disturbo alimentare, alla denuncia contro la ex casa di produzione Ares che sarebbe ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 luglio 2021)Del, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, siinsul suo account socialilDel, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, oltre ad essere un’attrice, è stata anche di recente una delle protagoniste della casa del Grande Fratello Vip. Si è molto parlato di lei: dal problema di salute che ha avuto, Rosalinda ha parlato eto le foto di quando lottavaun disturbo alimentare, alla denunciala ex casa di produzione Ares che sarebbe ...

Advertising

ncms26 : RT @qgrcannavo: ??| rosalinda via story. ??: - renatasp13 : RT @qgrcannavo: ??| rosalinda via story. ??: - renatasp13 : RT @qgrcannavo: ??| rosalinda via story. ??: - beatrizmmoraess : RT @qgrcannavo: ??| rosalinda via story. ??: - toi_retourne : RT @qgrcannavo: ??| rosalinda via story. ??: -