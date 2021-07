10eLotto | centrato un colpo sensazionale con pochi euro | è gran festa

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ilcontinua a regalare forti emozioni in tutta Italia: nelle scorse ore è stata centrata una vincita davvero. Ecco dove Non si ferma il periodo davvero fortunato per i giocatori di tutta Italia che stanno incassando con una certa regolarità somme importanti nei vari concorsi. Non solo il Lotto ed il Superenalotto stanno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 10eLotto centrato

Consumatore.com

Ilpremia Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un fortunato giocatore haun 9 Oro da 50mila euro, grazie a una puntata da 4 euro su un'estrazione frequente. L'ultimo concorso ...Nella passata estrazione del Superenalotto non è statoil tanto desiderato '6' ma sono ...sono oggi in programma le estrazioni del Lotto tradizionale e anche quelle relative ae ...Il 10eLotto continua a regalare forti emozioni in tutta Italia: nelle scorse ore è stata centrata una vincita davvero sensazionale. Ecco dove ...Le Marche in festa grazie al 10eLotto: nel concorso del 20 Luglio, infatti, è stata centrata una vincita da 50mila euro a Colli del Tronto. Un fortunato giocatore, spiega Agipronews, è riuscito a cent ...