Wta Palermo 2021 | Bronzetti | “Sono molto felice | ai quarti darò il massimo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Mi sento super, non riesco a descrivere ciò che provo in questo momento,. Ruse nei? Non ho mai giocato contro di lei, è davvero forte e gioca bene, ma io come sempre entrerò in campo per dare il“. Con queste parole, Luciaha commentato il successo ai danni di Grace Min alLadies Open. Secondo torneo nel circuito maggiore per la giovane azzurra e secondo percorso ricco di spunti positivi;di finale per, letale con il dritto e ...