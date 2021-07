Veronica Ciardi, l’ammissione su Bernardeschi: “Voleva due anni fa” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da poco convolati a nozze, Veronica Ciardi e Bernardeschi si sono raccontati in una recente intervista svelando alcuni segreti. Un Euro 2020 pieno di grandi emozioni, non solo calcistiche. Dopo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da poco convolati a nozze,si sono raccontati in una recente intervista svelando alcuni segreti. Un Euro 2020 pieno di grandi emozioni, non solo calcistiche. Dopo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

jingercard : VERONICA CIARDI È INCINTA ????????? - ilsognosaffico : Veronica Ciardi incinta per la terza volta e non di Sarah Nile, non toccatemi è un giorno di lutto - 1annosenzaNaya : RT @ilsognosaffico: Veronica Ciardi: Io di quella ragazza mi sono innamorata - gossipblogit : Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi genitori tris: arriva un nuovo bebé - Liiicia22 : RT @WarningSign42: Ma in che senso Veronica Ciardi è incinta per la terza volta??? -