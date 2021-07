Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria (Di mercoledì 21 luglio 2021) Palermo (ITALPRESS) – Proteggersi tutti, per lavorare serenamente e riappropriarsi sempre più della propria vita. Vaccinare quante più persone possibili è fin dalla prima ora la missione della struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo che, insieme a Confcommercio, ha lanciato l’iniziativa #NoVacciniNoRiparti: immunizzare datori di lavoro, lavoratori, loro familiari e clienti. L’assunto di base il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 21 luglio 2021)(ITALPRESS) – Proteggersi tutti, per lavorare serenamente e riappropriarsi sempre più della propria vita. Vaccinare quante più persone possibili è fin dalla prima ora la missione della struttura commissariale per l’emergenza Covid diche, insieme a Confcommercio, ha lanciato l’iniziativa #NoVacciniNoRiparti: immunizzare datori di lavoro, lavoratori, loro familiari e clienti. L’assunto di base il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria - - messina_oggi : Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeriaPALERMO (ITALPRESS) – Proteggersi tutti, per lavorare ser… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria - - sottoattacco : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria - - Italpress : Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria -