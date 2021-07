Uomini e Donne | prima tronista trans da settembre? “Svolta storica” | l’indiscrezione di Dagospia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La rivoluzione ada parte di Maria De Filippi è ormai in atto. Nei giorni scorsi la padrona di casa del dating show di Canale 5, atteso acon la nuova edizione, ha annunciato la sua intenzione di dare unadecisiva nella scelta dei tronisti, optando per personaggi meno legati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

DSantanche : Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in… - guardiacostiera : Il Corpo celebra il 156° anniversario con l’impegno quotidiano dei suoi uomini e donne nei complessi scenari operat… - robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - GiuseppeporroIt : “Era un uomo, ora è una donna”, prima tronista transgender sul trono di Uomini e Donne: ecco tutti i dettagli… - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: A LUME DI CANDELA - ERA UN UOMO, ORA È UNA DONNA: A SETTEMBRE SARA' SUL TRONO DI 'UOMINI E DONNE' -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

... per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.243 euro : di queste, 470.181 sono riferite a, per un importo medio mensile di 1.033 euro, e 385.823 a, con 1.498 euro mensili. È ...'In molti Paesi si laureano piùche, ma calano quelle che scelgono l'ambito STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Per questo noi abbiamo Coding Girls, poi il programma ...Novità in arrivo nel dating show di Canale Cinque: la nuova tronista sarà una persona che ha affrontato un percorso di transizione ...Un’importante novità caratterizzerà la nuova stagione di Uomini e Donne, che da settembre 2021 ritornerà ogni pomeriggio su Canale 5 alle 14.45. Sul trono del programma di Maria De Filippi per la ...