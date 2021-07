Uomini e Donne | nel cast anche una donna che ha cambiato sesso

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Saranno tante le novità per la stagione 2021/2022 di. Secondo Dagospia, uno dei troni verrà affidato a una persona che ha affrontato un percorso per cambiare. Non si sa ancora molto a questo proposito, ma il noto portale ha aggiunto che la transizione è stata completa e che adesso, sia la mentalità che il corpo della nuova partecipante corrispondono al genere femminile. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma si tratta di una mossa che non sorprende gli affezionati spettatori del programma. Infatti, Maria De Filippi ha sempre portato avanti uno show libero, inclusivo e rispettoso dei diritti di ciascun individuo. ...