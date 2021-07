Tutte le volte che un senatore inizia col dire "se Dio ci avesse voluto..", sappiamo che la sparerà grossa (Di mercoledì 21 luglio 2021) La visione del mondo della senatrice Antonella Faggi è l'ennesimo strano insulto alla comunità queer nella discussione per il DDL Zan Tutte le volte che un senatore di destra parlando della comunità queer inizia col dire, “se Dio avesse voluto”, state certi che la sparerà grossa. Tappatevi le orecchie se ci riuscite. Stavolta è il turno della leghista Antonella Faggi durante la seduta di martedì per discutere (e bloccare) il DDL … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 21 luglio 2021) La visione del mondo della senatrice Antonella Faggi è l'ennesimo strano insulto alla comunità queer nella discussione per il DDL Zanleche undi destra parlando della comunità queercol, “se Dio”, state certi che la. Tappatevi le orecchie se ci riuscite. Stavolta è il turno della leghista Antonella Faggi durante la seduta di martedì per discutere (e bloccare) il DDL …

Advertising

lauraboldrini : In 20 anni non c'è mai stata una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'ordine pubblico a… - fracerutti1 : @FBiasin Ma che problema c'è se qualche volta non vince il più forte? Per coerenza bisognerebbe essere contro super… - gloria11119 : Come piangere di nuovo ?????? mancano già ?? per fortuna possiamo rivederli tutte le volte che vogliamo ??????? #ÖzCan… - beccacciaro1 : @IreneAntoniazzi No super mercato? Botteguccia sotto casa. No ristorante? Tutte le volte che voglio amici a casa N… - MashableItalia : Tutte le volte che un senatore inizia col dire 'se Dio ci avesse voluto..', come ha fatto la leghista Faggi, sappia… -