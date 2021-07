«Tromperie» | nello specchio della parola cercando il mondo

(Di giovedì 22 luglio 2021) Cannes 74 si è chiuso pochi giorni fa, lunedì prossimo la Mostra del cinema di Venezia (1-11 settembre) annuncerà il suo programma, nel mezzo il festival di Locarno (4-14 agosto) ritorna in sala e sulla Piazza Grande dopo un anno di pausa forzata, in una stagione festivaliera spostata in avanti a causa del lungo lockdown invernale, e con la speranza di una ripartenza dell’intera filiera cinematografica. QUALI TENDENZE la pandemia ha messo in moto nel cinema mondiale? Una prima suggestione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... il suo, questo il titolo originale francese del film di fresca prima mondiale al ... Inganno , titolo per l'Italia, sarà distribuitostivale da No. Mad Entertainment, e intanto, con il ...La treccia di donne intorno a questo personaggio ha sempre intrigato il regista Arnaud Desplechin, così, girato di soppiatto nel settembre 2020 durante la prima riesplosione del Covid e la catena di ...Giornata debolissima del Concorso, per fortuna Desplechin altrove consola. TROMPERIE di Arnaud Desplechin (Première) – Uno scrittore americano, tra Londra e New York, entra ...