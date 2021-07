Triestina Roma, i convocati di Mourinho: out Rui Patricio e Veretout (Di mercoledì 21 luglio 2021) José Mourinho ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per l’amichevole contro la Triestina in programma stasera alle 19.30 José Mourinho ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la terza amichevole stagionale della Roma. Stasera alle 19.30 i giallorossi sfideranno la Triestina al ‘Nereo Rocco’, per la prima volta in diretta tv in chiaro (su Sportitalia). Assente Rui Patricio. Out anche Veretout, Darboe e Calafiori, c’è invece Pellegrini. Ecco la lista completa: Boer, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Reynolds, Mancini, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Joséha diramato l’elenco dei giocatoriper l’amichevole contro lain programma stasera alle 19.30 Joséha diramato l’elenco dei giocatoriper la terza amichevole stagionale della. Stasera alle 19.30 i giallorossi sfideranno laal ‘Nereo Rocco’, per la prima volta in diretta tv in chiaro (su Sportitalia). Assente Rui. Out anche, Darboe e Calafiori, c’è invece Pellegrini. Ecco la lista completa: Boer, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Reynolds, Mancini, ...

