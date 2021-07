Torino. Due arresti per spaccio nell’area di Parco Sempione (Di mercoledì 21 luglio 2021) È di pochi giorni fa l’intervento di pulizia straordinaria effettuato al Parco Sempione -nel tratto compreso tra via Brenta e il parcheggio Fossata – effettuato congiuntamente dagli agenti della Polizia Municipale e dagli operatori della ditta incaricata dagli uffici del Verde per rimuovere rifiuti, giacigli e ripari improvvisati e per sfoltire la vegetazione che, occultando alcune zone, impediva il controllo totale dell’area fornendo riparo al proliferare di attività illecite tra le quali spaccio e prostituzione. A distanza di neanche tre giorni, gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale, durante un intervento ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 luglio 2021) È di pochi giorni fa l’intervento di pulizia straordinaria effettuato al-nel tratto compreso tra via Brenta e il parcheggio Fossata – effettuato congiuntamente dagli agenti della Polizia Municipale e dagli operatori della ditta incaricata dagli uffici del Verde per rimuovere rifiuti, giacigli e ripari improvvisati e per sfoltire la vegetazione che, occultando alcune zone, impediva il controllo totale dell’area fornendo riparo al proliferare di attività illecite tra le qualie prostituzione. A distanza di neanche tre giorni, gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale, durante un intervento ...

Advertising

quotidianopiem : Due arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti nell’area di Parco Sempione di Torino ripulita pochi giorni fa - macfaddish : RT @chiaralaporella: Cerchiamo affitto a Torino. Siamo un ragazzo e due ragazze e cerchiamo affitto in una zona ben collegata con i mezzi… - SimonaBellone : Mi hanno chiamato da Torino operatrice #postemobile: occorre inserire in impostazioni In dati cellulare roaming si… - ALEXDEFENCELESS : @louis__myellow di torino conosco solo due persone - conunfilodivoce : Due dei miei cantautori emergenti preferiti ospiti nella stessa sera a Torino ad un evento presentato da uno dei mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Due Visitare la cava di marmo del Duomo di Milano ... rinvenuti a Milano, Pavia e anche a Torino. Non che l'impresa fosse facile, però. Infatti, la vena ... Quanto al Duomo di Milano, quest'estate ci sono due grosse novità: la prima è il tour 3D dell'...

Piemonte: vaccino, somministrate 4.468.266 dosi ...da Inail e Regione Piemonte proseguono con due nuovi eventi: a Cuneo, dopo quello del 16 luglio, si terrà un nuovo Open Day venerdì 23 luglio; sabato 24 luglio avrà luogo la prima giornata a Torino ...

A Torino la salvezza delle creature su due ruote dipende solo dalla legge del caso La Repubblica Torino, violenza sui detenuti: 25 rinvii a giudizio L'ex direttore del carcere Domenico Minervini e l'ex comandante degli agenti Giovanni Battista Alberotanza, tra gli indagati.

Torino. Due arresti per spaccio nell’area di Parco Sempione I due, un trentaquattrenne di nazionalità marocchina e un ventiquattrenne di origine gambiana, sono stati arrestati in flagranza per il reato di ‘concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti’ di ...

... rinvenuti a Milano, Pavia e anche a. Non che l'impresa fosse facile, però. Infatti, la vena ... Quanto al Duomo di Milano, quest'estate ci sonogrosse novità: la prima è il tour 3D dell'......da Inail e Regione Piemonte proseguono connuovi eventi: a Cuneo, dopo quello del 16 luglio, si terrà un nuovo Open Day venerdì 23 luglio; sabato 24 luglio avrà luogo la prima giornata a...L'ex direttore del carcere Domenico Minervini e l'ex comandante degli agenti Giovanni Battista Alberotanza, tra gli indagati.I due, un trentaquattrenne di nazionalità marocchina e un ventiquattrenne di origine gambiana, sono stati arrestati in flagranza per il reato di ‘concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti’ di ...