Tokyo 2020, l’incubo del contagio tra gli atleti: si ritirano i primi positivi al Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) A due giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo, aumenta il numero delle rinunce a causa della pandemia. Dal primo luglio, 79 persone, su oltre 20 mila testate, sono risultate positive al Coronavirus. Di queste, otto sono atleti, cinque dei quali vivono nel villaggio olimpico. Ultimo ad aver contratto l’infezione è il giocatore statunitense di Beach volley Taylor Crabb. Il 45enne, veterano della disciplina, avrebbe dovuto sfidare questa domenica la coppia italiana Carambula-Rossi in una partita del turno d’esordio. Essendo però asintomatico avrebbe chiesto di tornare a casa, alle Hawaii, per trascorrervi la quarantena, ma non si sa se ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) A due giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di, aumenta il numero delle rinunce a causa della pandemia. Dal primo luglio, 79 persone, su oltre 20 mila testate, sono risultate positive al Coronavirus. Di queste, otto sono, cinque dei quali vivono nel villaggio olimpico. Ultimo ad aver contratto l’infezione è il giocatore statunitense di Beach volley Taylor Crabb. Il 45enne, veterano della disciplina, avrebbe dovuto sfidare questa domenica la coppia italiana Carambula-Rossi in una partita del turno d’esordio. Essendo però asintomatico avrebbe chiesto di tornare a casa, alle Hawaii, per trascorrervi la quarantena, ma non si sa se ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - AminelliVr : RT @LaStampa: Tokyo 2020: il numero dei positivi sale a 79, i primi atleti rinunciano - Eurosport_IT : ?????? Tokyo 2020 - Il diario di Valentina Marchei ( ?? Day 2) Primi impegni per il nostro Team a Tokyo in vista del g… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Amber Hill positiva al Covid, niente Giochi La tiratrice britannica Amber Hill, numero uno del ranking mondiale dello skeet (una delle specialità olimpiche del tiro a volo) e una delle grandi favorite per l'oro di Tokyo 2020 assieme alle azzurre Diana Bacosi (olimpionica in carica) e Chiara Cainero, è risultata positiva al Covid e non potrà partecipare ai Giochi. Lo ha reso noto la federazione britannica del ...

Svezia bestia nera degli Usa, statunitensi ko all'esordio Esordio traumatico per la nazionale di calcio degli Stati Uniti all'Olimpiade di Tokyo 2020. Le americane, campionesse del mondo in carica, imbattute dal 2019 e considerate tra le maggiori accreditate alla medaglia d'oro ai Giochi, si sono arrese alla Svezia con un pesante ko per ...

LIVE Olimpiadi - Calcio donne: Stati Uniti travolti dalla Svezia La Gazzetta dello Sport Nuoto, Olimpiadi Tokyo: controllo antidoping a sorpresa a Federica Pellegrini Federica Pellegrini è giunta alla volta di Tokyo. Per le Olimpiadi numero cinque, le ultime di una carriera lunghissima, la veneta dovrà affrontare un contesto agonistico molto impegnativo. I 200 stil ...

Tokyo 2020: Brasile e Olanda a valanga nel giorno del crollo degli Usa Larghissime vittorie per sudamericane e arancioni nel torneo di calcio femminile che ha subito regalato un'enorme sorpresa.

La tiratrice britannica Amber Hill, numero uno del ranking mondiale dello skeet (una delle specialità olimpiche del tiro a volo) e una delle grandi favorite per l'oro diassieme alle azzurre Diana Bacosi (olimpionica in carica) e Chiara Cainero, è risultata positiva al Covid e non potrà partecipare ai Giochi. Lo ha reso noto la federazione britannica del ...Esordio traumatico per la nazionale di calcio degli Stati Uniti all'Olimpiade di. Le americane, campionesse del mondo in carica, imbattute dal 2019 e considerate tra le maggiori accreditate alla medaglia d'oro ai Giochi, si sono arrese alla Svezia con un pesante ko per ...Federica Pellegrini è giunta alla volta di Tokyo. Per le Olimpiadi numero cinque, le ultime di una carriera lunghissima, la veneta dovrà affrontare un contesto agonistico molto impegnativo. I 200 stil ...Larghissime vittorie per sudamericane e arancioni nel torneo di calcio femminile che ha subito regalato un'enorme sorpresa.