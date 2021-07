(Di mercoledì 21 luglio 2021) "Oggi voltiamo pagina. Come sapete, l'Asnon voleva più ilTor di Valle. Per questo in Assemblea capitolina oggi abbiamo votato ladella precedente delibera di interesse pubblico, ...

Advertising

virginiaraggi : Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo c… - CarloCalenda : Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso.… - Agenzia_Ansa : La sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet annuncia la revoca, decisa dall'aula, del progetto dello Stadio della… - RealPasqualozzi : Un José Mourinho che studia la nostra Roma #triestinaroma @ Trieste Stadio Nereo Rocco - zazoomblog : Stadio Roma Raggi: “Sì a revoca ora nuovo progetto” - #Stadio #Raggi: #revoca #nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Roma

- Laaffronta la Triestina alloNereo Rocco. Prima amichevole in trasferta per la squadra allenata da Josè Mourinho, e prima gara visibile in diretta tv. I giallorossi faranno a meno di Rui ...Lodellavoglio che sia realizzato. Lo chiede la città, lo chiedono i tifosi giallorossi e anche la società. Ci vedremo al più presto con i Friedkin: è il momento di far diventare il ...Stadio della Roma, dopo la revoca Eurnova è pronta al tribunale e a chiedere i danni al Campidoglio per Tor di Valle ...“Oggi voltiamo pagina. Come sapete, l’As Roma non voleva più il progetto Tor di Valle. Per questo in Assemblea capitolina oggi abbiamo votato la revoca della precedente delibera di interesse pubblico, ...