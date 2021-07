Scuola, sospesa la discussione sul vaccino obbligatorio per il personale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non se ne parlerà nel Cdm odierno. Intanto però si teme che, il prossimo anno, possa riprendere la didattica a distanza. Secondo il presidente dell'Associazione Nazionale dei dirigenti scolastici è '... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non se ne parlerà nel Cdm odierno. Intanto però si teme che, il prossimo anno, possa riprendere la didattica a distanza. Secondo il presidente dell'Associazione Nazionale dei dirigenti scolastici è '...

Advertising

Daniela15022916 : RT @intuslegens: Hanno alzato il tiro. Da «breve sospensione costituzionale per svuotare gli ospedali», a «maschere all'aperto per obbedien… - miridesant : RT @intuslegens: Hanno alzato il tiro. Da «breve sospensione costituzionale per svuotare gli ospedali», a «maschere all'aperto per obbedien… - Aglaia_9 : RT @intuslegens: Hanno alzato il tiro. Da «breve sospensione costituzionale per svuotare gli ospedali», a «maschere all'aperto per obbedien… - Daviddelcolle63 : RT @intuslegens: Hanno alzato il tiro. Da «breve sospensione costituzionale per svuotare gli ospedali», a «maschere all'aperto per obbedien… - Totopri3 : RT @intuslegens: Hanno alzato il tiro. Da «breve sospensione costituzionale per svuotare gli ospedali», a «maschere all'aperto per obbedien… -