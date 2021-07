Samsung Galaxy S22, maggiori speranze per la ricarica rapida a 65W (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Samsung Galaxy S21 assicurano una ricarica rapida a 25W, che il produttore asiatico potrebbe avere in mente di portare a 65W a bordo dei prossimi Samsung Galaxy S22, previsti per i primi mesi del 2022. Se in questo articolo vi avevamo spiegato i motivi per i quali il produttore asiatico poteva anche soprassedere circa l’adozione di uno standard di ricarica rapido più avanzato, il portale ‘androidauthority.com‘ ha evidenziato che la ricarica rapida a 65W sarebbe in fase di test per tutta la prossima ammiraglia. Se l’indiscrezione si ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) IS21 assicurano unaa 25W, che il produttore asiatico potrebbe avere in mente di portare a 65W a bordo dei prossimiS22, previsti per i primi mesi del 2022. Se in questo articolo vi avevamo spiegato i motivi per i quali il produttore asiatico poteva anche soprassedere circa l’adozione di uno standard dirapido più avanzato, il portale ‘androidauthority.com‘ ha evidenziato che laa 65W sarebbe in fase di test per tutta la prossima ammiraglia. Se l’indiscrezione si ...

